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Факти / Світ

Прихильники Байдена погрожують “викинути” Трампа з Білого дому

Вибори в США 2020 супроводжуються протестами неподалік Білого дому у Вашингтоні.

Ліворадикальні активісти та прихильники демократів вимагають, аби чинний президент США покинув Овальний кабінет, поступившись місцем Джо Байдену.

Перші фото та відео протестів у США почали з’являтися у мережі.

  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
  • Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)
Прихильники Байдена погрожують “викинути” Трампа з Білого дому / 6 фотографий

Найбільшу увагу преси очікувано прикували представники Black Lives Matter, які з’явилися на позашляховику з потужними колонками в декількох кварталах від Адміністрації президента.

Чорношкірі мітингувальники викрикували образливі гасла на адресу Дональда Трампа, погрожуючи “викинути” його з Білого дому, не чекаючи на результати виборів в США.

Поліція оточила позашляховик та заблокувала дорогу представникам Black Lives Matter, після чого почалися перші сутички.

Через небезпеку, пов’язану з можливим штурмом Білого дому, територію будівлі було надійно захищено щитами.

Фото: Adam Weinstein, Josh Glancy, Samantha Manning, Hugh Riminton

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