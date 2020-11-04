Вибори в США: перші сутички біля Білого дому (ВІДЕО)

Вибори в США 2020 супроводжуються протестами неподалік Білого дому у Вашингтоні.

Ліворадикальні активісти та прихильники демократів вимагають, аби чинний президент США покинув Овальний кабінет, поступившись місцем Джо Байдену.

Перші фото та відео протестів у США почали з’являтися у мережі.























Прихильники Байдена погрожують “викинути” Трампа з Білого дому / 6 фотографий

Найбільшу увагу преси очікувано прикували представники Black Lives Matter, які з’явилися на позашляховику з потужними колонками в декількох кварталах від Адміністрації президента.

It’s 4 p.m. which was the advertised meeting time for evening protests. Some smaller groups are slowly filtering in, mainly shuttling in supplies. Among them, @DMVBlackLives who rolled up on a rental truck chanting “you’re about to lose your job, Donald Trump.” pic.twitter.com/anIBwOP4Yf — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) November 3, 2020

Чорношкірі мітингувальники викрикували образливі гасла на адресу Дональда Трампа, погрожуючи “викинути” його з Білого дому, не чекаючи на результати виборів в США.

Поліція оточила позашляховик та заблокувала дорогу представникам Black Lives Matter, після чого почалися перші сутички.

Nearby at K and 15th, @LongLiveGoGo’s protest block party continues with a heavy police presence. I’d say the crowd downtown boasts a few hundred people at the moment, but it’s doubled in coverage area with some leaving the plaza to follow the band. pic.twitter.com/IjwYXBFiiS — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) November 3, 2020

Через небезпеку, пов’язану з можливим штурмом Білого дому, територію будівлі було надійно захищено щитами.

Фото: Adam Weinstein, Josh Glancy, Samantha Manning, Hugh Riminton