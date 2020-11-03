Під час виборів президента США, які проходять 3 листопада, американці активніше проголосували достроково за нового очільника країни порівняно з 2016 роком. Понад 100,3 млн виборців подали свої бюлетені.

Рекордну явку зафіксували у низці штатів, серед них – Гаваї, Техас, Вашингтон, Монтана.

Це пов’язано з тим, що у багатьох штатах розширили правила щодо участі у достроковому голосуванні.

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Це підштовхнуло виборців взяти участь у виборах у такий спосіб і віддати свої голоси достроково.

Вибори президента США

3 листопада громадяни США обирають нового президента країни. Серед кандидатів на цю посаду – чинний очільник держави Дональд Трамп та представник Демократичної партії Джо Байден.

Останній випереджає свого опонента та має більше шансів на перемогу, свідчили опитування, проведені до виборів.

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