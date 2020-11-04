Результати виборів у США: за прогнозами, у Байдена поки більше голосів вибірників, ніж у Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує на виборах президента США 2020 року, набравши станом на 10.00 середи, 4 листопада, 220 голосів членів Колегії виборників із необхідних 270.

Байден лідирує в 17 штатах і американській столиці, йдеться в прогнозі Голосу Америки.

Демократ перемагає в штатах Колорадо, Коннектикут, Делавер, Меріленд, Массачусетс, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Вермонт, Колумбія, Вашингтон, Нью-Мехіко, Орегон, Вірджинія, Род-Айленд, Мінесота, Іллінойс, Нью-Гемпшир і Каліфорнія.

Чинний президент США Дональд Трамп за останніми даними отримує 213 голосів, перемагаючи за прогнозами в 23 штатах: Айдахо, Юта, Вайомінг, Південна Дакота, Північна Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Міссурі, Арканзас, Індіана, Кентуккі, Теннессі, Алабама, Західна Вірджинія та Південна Кароліна, Техас, Огайо, Міссісіпі, Монтана, Айова, Флорида і Луїзіана.

Зазначимо, що за прогнозами Fox News та CNN, які вже представили дані великих штатів, зокрема, Техасу, Трамп сильно наблизився до Байдена.

Прогноз CNN станом на 9.00.

Прогноз FoxNews станом на 9.00.

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Система виборів у США

Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування Колегії виборників від кожного з 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосувала більшість виборців в їхньому штаті.

Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у конгресі.

Для перемоги на виборах одного з кандидатів необхідно набрати мінімум 270 голосів виборників.