Результати виборів у США: за прогнозами, у Байдена поки більше голосів вибірників, ніж у Трампа

У США триває підрахунок голосів у ключових штатах. Наразі ситуація з підрахунком дуже напружена, оскільки розрив між кандидатами коливається в межах одного відсотка.

Більшість авторитетних американських видань заздалегідь віддають перемогу Джо Байденові, а Дональд Трамп тим часом оскаржує результати голосування у суді.

Наразі залишилося підрахувати голоси у Пенсильванії (99% оброблено), Північній Кароліні (99%), Неваді (87%), Аризоні (90%) та на Алясці (56%).

Оновлено 7 листопада, о 10.15. Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він упевнений, що виграє президентські вибори.

Байден записав звернення до виборців.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020