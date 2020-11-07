Кандидат від Демократичної партії Джо Байден набрав 270 голосів, необхідних для обрання на пост президента США.

Про це повідомили CNN, AP та BBC.

Так, провідні міжнародні ЗМІ повідомляють, що він здобув перемогу в Пенсільванії, завдяки чому набрав потрібні для перемоги голоси від Колегії виборників.

Зокрема, за інформацією CNN, у Пенсільванії Байден отримав 49,7% підтримки, що дало йому ще 20 голосів. Загалом видання повідомляє, що у Пенсільванії демократ набрав 284 голоси Колегії виборників.

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Сам Джо Байден також повідомив, що обраний новим 46-м президентом США. Він закликав американців забути про розбіжності і об’єднатися.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Водночас Дональд Трамп заявив, що відстоюватиме свої позиції в суді. Він зауважив, що не ЗМІ, а законні голоси вирішують, хто був обраний президентом і додав, що не заспокоїться, поки американський народ не отримає чесного підрахунку голосів, на який заслуговує.

Вибори президента США відбулися 3 листопада. Головними претендентами на посаду були демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.

Після закінчення голосування більшість авторитетних американських видань віддавали перемогу Джо Байдену. Тим часом Дональд Трамп обіцяв оскаржити результати голосування у суді.

За традицією, урочиста церемонія присяги новообраного президента повинна відбутися 20 січня 2021 року.