Кандидат від Демократичної партії Джо Байден набрав 270 голосів, необхідних для обрання на пост президента США.

Про це повідомили CNN, AP та BBC.

Так, провідні міжнародні ЗМІ повідомляють, що він здобув перемогу в Пенсільванії, завдяки чому набрав потрібні для перемоги голоси від Колегії виборників.

Зокрема, за інформацією CNN, у Пенсільванії Байден отримав 49,7% підтримки, що дало йому ще 20 голосів. Загалом видання повідомляє, що у Пенсільванії демократ набрав 284 голоси Колегії виборників.

Сам Джо Байден також повідомив, що обраний новим 46-м президентом США. Він закликав американців забути про розбіжності і об’єднатися.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020