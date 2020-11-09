Представники угруповання ІДІЛ напали на військових і місцевих мешканців в Іраку, у результаті надзвичайної події загинуло 11 людей.

Вони атакували пункт спостереження на захід від столиці країни Багдада.

Під час нападу загинуло п’ятеро представників Шиїтського народного ополчення Іраку, а також шість місцевих мешканців.

Читайте: ІДІЛ призначила нового лідера – The Guardian

Крім того, ЗМІ повідомляють про вісім людей, які отримали поранення.

Атака військової бази у Багдаді

У січні був здійснений напад на військову базу у Багдаді.

Пункт зазнав ракетного удару, на ньому зперебували представники збройних сил США, повідомляли місцеві засоби масової інформації.

Детальніше про ситуацію в Іраку читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.