Представники угруповання ІДІЛ напали на військових і місцевих мешканців в Іраку, у результаті надзвичайної події загинуло 11 людей.
Вони атакували пункт спостереження на захід від столиці країни Багдада.
Під час нападу загинуло п’ятеро представників Шиїтського народного ополчення Іраку, а також шість місцевих мешканців.
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Крім того, ЗМІ повідомляють про вісім людей, які отримали поранення.
Атака військової бази у Багдаді
У січні був здійснений напад на військову базу у Багдаді.
Пункт зазнав ракетного удару, на ньому зперебували представники збройних сил США, повідомляли місцеві засоби масової інформації.
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