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Факты / Мир

В Ираке члены ИГИЛ напали на наблюдательный пункт, погибли 11 человек

Представители группировки ИГИЛ напали на военных и местных жителей в Ираке, в результате чрезвычайного происшествия погибли 11 человек.

Они атаковали наблюдательный пункт к западу от столицы страны Багдада.

Во время нападения погибли пять представителей Шиитского народного ополчения Ирака, а также шесть местных жителей.

Читайте: ИГИЛ назначило нового лидера — The Guardian

Кроме того, СМИ сообщают о восьми людях, которые получили ранения.

Атака на военную базу в Багдаде

В январе по военной базе в Багдаде нанесли удар.

Пункт подвергся ракетному обстрелу, на нем находились представители вооруженных сил США, сообщали местные средства массовой информации.

Подробнее о ситуации в Ираке читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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