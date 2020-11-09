Представители группировки ИГИЛ напали на военных и местных жителей в Ираке, в результате чрезвычайного происшествия погибли 11 человек.

Они атаковали наблюдательный пункт к западу от столицы страны Багдада.

Во время нападения погибли пять представителей Шиитского народного ополчения Ирака, а также шесть местных жителей.

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Кроме того, СМИ сообщают о восьми людях, которые получили ранения.

Атака на военную базу в Багдаде

В январе по военной базе в Багдаде нанесли удар.

Пункт подвергся ракетному обстрелу, на нем находились представители вооруженных сил США, сообщали местные средства массовой информации.

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