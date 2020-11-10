Влада Данії про наказ убити усіх норок: Це була помилка

Датський уряд відмовився від наказу про знищення всієї популяції норок у країні після того, як усвідомив, що у нього немає юридичних повноважень для санкціонування вбивства норок на фермах, які не вразив коронавірус.

– Ми помилилися, – визнав міністр з питань продовольства і рибальства Данії Могенс Йенсен.

Тепер фермерам просто “рекомендуватимуть” вбити всіх норок.

Щоб юридично санкціонувати вбивство норок, у Данії повинен бути ухвалений новий законопроект, який вже внесено до парламенту.

Зазвичай ухвалення нового закону займає 30 днів.

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Чому в Данії вбивають норок

Уряд країни наказав знищити всю популяцію норок у країні через побоювання з приводу мутації коронавірусу, яку виявили у інфікованих тварин.

За заявою влади, коронавірус виявили на більш ніж 200 норкових фермах, а також у 12 людей.

Однак деякі політики в Данії поставили під сумнів наукові дані, які стоять за рішенням про вибракування норок.

– Є великі сумніви щодо того, чи було заплановане вибракування заснованим на адекватній науковій основі, – сказав лідер ліберальної опозиції Якоб Еллеманн-Йенсен.

Джерело: CNN, TV2