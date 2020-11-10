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Факты / Мир

Власти Дании о приказе убить всех норок: Это была ошибка

Датское правительство отказалось от приказа об уничтожении всей популяции норок в стране после того, как осознало, что у него нет юридических полномочий для санкционирования убийства норок на фермах, не затронутых коронавирусом.

— Мы ошиблись, — признал министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен.

Теперь фермерам будут просто “рекомендовать” убить всех норок.

Чтобы юридически санкционировать убийство норок, в Дании должен быть принят новый законопроект, который уже внесен в парламент.

Обычно принятие нового закона занимает 30 дней.

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Почему в Дании убивают норок

Правительство страны приказало уничтожить всю популяцию норок в стране из-за опасений по поводу мутации коронавируса, которую обнаружили у инфицированных животных.

По заявлению властей, коронавирус был обнаружен на более чем 200 норковых фермах, а также у 12 человек.

Однако некоторые политики в Дании поставили под сомнение научные данные, стоящие за решением о выбраковке норок.

— Есть огромные сомнения относительно того, была ли запланированная выбраковка основана на адекватной научной основе, — сказал лидер либеральной оппозиции Якоб Эллеманн-Йенсен.

Источник: CNN, TV2

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