У Молдові відбувається другий тур виборів президента країни. За крісло очільника країни змагаються чинний президент Ігор Додон з проросійськими поглядами та колишня прем’єр-міністр Майя Санду, яка підтримує європейський напрям розвитку.

Наразі в країні проголосували понад 500 тис. молдован. Ще 66 тис. взяли участь у виборах за кордоном.

Спостерігачі повідомляють, що на закордонних виборчих дільницях уже утворилися черги. У першому турі всього 3% молдован за кордоном підтримали Додона, тоді як 70% проголосували за Санду.

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Минулого разу на закордонних дільницях проголосували понад 149 тис. людей із 1,3 млн тих, хто взяв участь у виборах.

Перший тур виборів у Молдові

Після обробки 100% протоколів на виборах президента Молдови Майя Санду обійшла чинного главу держави Ігоря Додона.

Зокрема, Санду набрала 36,16% (487 635 голосів), а Додон – 32,61% (439 866).