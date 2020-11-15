В Молдове проходит второй тур выборов президента страны. За кресло главы страны соревнуются действующий президент Игорь Додон с пророссийскими взглядами и бывший премьер-министр Майя Санду, которая поддерживает европейское направление развития.

Сейчас в стране проголосовали более 500 тыс. молдаван. Еще 66 тыс. приняли участие в выборах за рубежом.

Наблюдатели сообщают, что на избирательных участках уже образовались очереди. В первом туре всего 3% молдаван за рубежом поддержали Додона, тогда как 70% проголосовали за Санду.

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В прошлый раз на зарубежных участках проголосовали более 149 тыс. человек с 1,3 млн принявших участие в выборах.

Первый тур выборов в Молдове

После обработки 100% протоколов на выборах президента Молдовы Майя Санду обошла действующего главу государства Игоря Додона.

В частности, Санду набрала 36,16% (487 635 голосов), а Додон — 32,61% (439 866).