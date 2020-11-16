Реакція ЗМІ про перемогу Санду на виборах у Молдові

На виборах президента Молдови перемогла проєвропейський кандидат Майя Санду. Її опонентом був чинний президент Ігор Додон.

Колишня прем’єр-міністр Молдови та лідер партії Дія і солідарність отримала 57,49% голосів. За її головного опонента проголосували 42,51% виборців.

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Французька газета Le Monde пише, що геополітичні питання знову зіграли важливу роль в голосуванні. Румуномовні громадяни голосували за Санду, а за Додона була російськомовна частина населення.

Однак розрив ще глибший. Колишня економістка Світового банку і міністр освіти Майя Санду протягом багатьох років виступала за глибокі інституційні реформи, оскільки лише вони можуть подолати численні пороки Молдови: корупцію, слабкі інститути та загальну бідність.

Попередні ”проєвропейські” команди при владі змирилися з таким станом справ, зокрема, за правління олігарха Володимира Плахотнюка, який був господарем країни протягом десятиліття, і сьогодні знаходиться у вигнанні.

Молдовани, які проживають за кордоном, встановили новий рекорд голосування, віддавши понад 262 тис. голосів, – в основному у Західній Європі, пише Вalkaninsight.

Між двома раундами президентських перегонів проросійський президент Ігор Додон назвав їх паралельним електоратом – зауваження, яке викликало невдоволення як всередині країни, так і в діаспорі.

Майя Санду виступає за виведення російських миротворців з території Придністров’я, а на тему приналежності Криму висловлюється акуратно, пише російський сайт Медуза. В інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону політик сказала, що поважає територіальну цілісність України.

– Вважаю, що Молдова і Україна знаходяться в одній геополітичній зв’язці, – підкреслювала вона.

Перемога Майї Санду на виборах означає новий початок відносин Молдови і ЄС. Сама політик обіцяє “прагматичний діалог” і з Брюсселем, і з Москвою, вважає німецький мовник Deutsche Wellе.

Кампанія Санду пройшла під гаслом Час хороших людей, яких вона закликала об’єднатися і разом будувати європейське майбутнє Молдови без олігархів і корупції.

Британське BBC вважає, що вибори визначили, куди слід дивитися Молдові – на Схід чи на Захід. Майя Санду виступає за тісніші зв’язки з Європою.

Для України обрання Майї Санду є безумовно хорошою новиною – нашій державі так само потрібно якнайшвидше відновити дружні відносини із сусідкою, написала Європейська правда.

– Недарма президент Зеленський вже привітав Санду з перемогою, а незабаром, поза сумнівом, запросить її до України, – пише видання.

Втім, і Київ і Кишинів не планують на цьому зупинятися.

Перемога Санду

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на виборах у Молдові Майю Санду – лідера партії Дія і солідарність.

Він зазначив, що очікує на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою.