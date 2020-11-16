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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Чекаю на зміцнення відносин: Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах у Молдові

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на виборах у Молдові Майю Санду – лідера партії Дія і солідарність.

Він зазначив, що очікує на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою.

– Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів, – написав Зеленський у Twitter.

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За інформацією ЦВК, після підрахунку 99% голосів Майя Санду перемогла на виборах у Молдові. За неї проголосували 57,49% виборців.

На посаду президента, крім неї, претендували ще восьмеро кандидатів. Однак головним опонентом був чинний глава держави Ігор Додон, але свій голос за нього віддали 42,51% виборців.

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