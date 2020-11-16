Реакция СМИ на победу Санду на выборах в Молдове

На выборах президента Молдовы победила проевропейский кандидат Майя Санду. Ее оппонентом был действующий президент Игорь Додон.

Бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии Действие и солидарность получила 57,49% голосов. За ее главного оппонента проголосовали 42,51% избирателей.

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Французская газета Le Monde пишет, что геополитические вопросы снова сыграли важную роль в голосовании. Румыноязычные граждане голосовали за Санду, а за Додона была русскоязычная часть населения.

Однако разрыв еще глубже. Бывшая экономистка Всемирного банка и министр образования Майя Санду в течение многих лет выступала за глубокие институциональные реформы, которые единственные могут преодолеть бесчисленные проблемы Молдовы: коррупцию, слабые институты и общую бедность.

Предыдущие ”проевропейские” команды у власти в значительной степени смирились с таким положением дел, в частности, при правлении олигарха Владимира Плахотнюка, который был хозяином страны в течение десятилетия и сегодня находится в изгнании.

Молдаване, проживающих за рубежом, установили новый рекорд, отдав более 262 тыс. голосов. Активней всего голосовали в Западной Европе, пишет Вalkaninsight.

Между двумя раундами президентских выборов пророссийский президент Игорь Додон назвал их ”параллельным электоратом” — замечание, которое вызвало недовольство как внутри страны, так и в диаспоре.

Майя Санду выступает за вывод российских миротворцев с территории Приднестровья, а по теме принадлежности Крыма высказывается аккуратно, пишет российский сайт Медуза. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик сказала, что уважает территориальную целостность Украины.

— Считаю, что Молдова и Украина находятся в одной геополитической связке, — подчеркивала она.

Победа Майи Санду на выборах означает “новое начало” отношений Молдовы и ЕС, заявил Европарламент. Сама политик обещает “прагматичный диалог” и с Брюсселем, и с Москвой, считает немецкий сайт Deutsche Wellе.

Кампания Санду прошла под лозунгом Время хороших людей, которых она призвала объединиться и вместе строить европейское будущее Молдовы без олигархов и коррупции.

Британская BBC считает, что выборы были о том, куда следует смотреть Молдове — на восток или на запад. Майя Санду выступает за более тесные связи с Европой.

Для Украины избрание Майи Санду является безусловно хорошей новостью — ведь нашему государству также нужно как можно быстрее восстановить дружеские отношения с нашей соседкой, написала Европейская правда.

— Не зря президент Зеленский уже поздравил Санду с победой, а в ближайшее время, несомненно, пригласит ее в Украину. Очевидным станет изменение в позиции президента Молдовы по Крыму, — пишет издание.

Впрочем, и Киев, и Кишинев не планируют на этом останавливаться.

Победа Санду

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах в Молдове Майю Санду — лидера партии Действие и солидарность.

Он отметил, что ожидает дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой.