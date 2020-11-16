Важливо, аби РФ не нарощувала вплив: Кулеба оцінив вибори у Молдові

У молдовському парламенті багато місць за собою зберігає партія чинного президента Молдови Ігоря Додона. Тому, попри перемогу на президентських виборах у країні Майї Санду, для України залишається важливим питання, щоб РФ не нарощувала свій вплив у Молдові.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До слова, Молдова є парламентською республікою, тобто більший вплив на політику країни має саме парламент.

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– Майя Санду, на відміну від президента Додона, ніколи не робила неприйнятних для України заяв про статус Криму. Тому ми будемо з нею активно працювати, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами українського міністра, Молдові доведеться балансувати між парламентом, в якому Додон зберігає свій вплив, і новим президентом.

– Вони вже були у цій ситуації, тільки було навпаки: прозахідний парламент і проросійський президент. Тому всі ці рокіровки для молдовської політики є зрозумілими речами. Для України найважливіше, аби Молдова була стабільною країною і щоб Росія не нарощувала там свій вплив. Тому існування цього балансу нас цілком влаштовує, – зазначив Кулеба.

Вибори президента у Молдові

Колишня прем’єр-міністр Молдови та лідер партії Дія і солідарність Майя Санду перемогла на виборах президента у Молдові.

За інформацією ЦВК, після підрахунку 99,53% бюлетенів вона набрала 57,49% голосів. За її головного опонента і чинного президента країни Ігоря Додона проголосували 42,51% виборців.