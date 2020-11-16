Важно, чтобы РФ не наращивала влияние: Кулеба оценил выборы в Молдове

В молдовском парламенте много мест за собой сохраняет партия действующего президента Молдовы Игоря Додона. Поэтому, несмотря на победу в президентских выборах в стране Майи Санду, для Украины остается важным вопрос, чтобы РФ не наращивала свое влияние в Молдове.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

К слову, Молдова является парламентской республикой, то есть большее влияние на политику страны оказывает именно парламент.

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— Майя Санду, в отличие от президента Додона, никогда не делала заявления, неприемлемые для Украины, о статусе Крыма. Потому мы будем с ней активно работать, — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам украинского министра, Молдове придется балансировать между парламентом, в котором Додон сохраняет свое влияние, и новым президентом.

— Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдовской политики являются понятными вещами. Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Потому существование этого баланса нас вполне утраивает, — отметил Кулеба.

Выборы президента Молдовы

Бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии Действие и солидарность Майя Санду победила на выборах президента в Молдове.

По информации ЦИК, после подсчета 99,53% бюллетеней она набрала 57,49% голосов. За ее главного оппонента и действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 42,51% избирателей.