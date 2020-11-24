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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Буде болюча відповідь: Лукашенко закликав Захід зняти санкції та почати співпрацю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна дуже зацікавлена в неконфліктній співпраці з іншими державами. При цьому він виключає політичний тиск.

Про це він заявив на церемонії вручення вірчих грамот послами зарубіжних країн.

– З урахуванням своєї непростої історії та геополітичного становища наша країна дуже зацікавлена в неконфліктному та ефективному співробітництві з іншими країнами, зокрема західними.

Ми, безумовно, виключаємо будь-який політичний та економічний тиск. У діалозі з партнерами Білорусь дотримується принципів відкритості, порядності і рівноправ’я.

На будь-який тиск на нас, а тим більше введення якихось санкцій будуть аналогічні відповіді. І вони будуть болючими для європейської спільноти насамперед. Тому нам не варто йти цією дорогою, – заявив він.

Читайте: Прийшов час зупинити насильство: США звернулися до Лукашенка

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже більше трьох місяців після того, як Лукашенко заявив про переобрання на шостий термін.

22 листопада у Мінську на антиурядових протестах силовики затримали 374 людини. Серед них були неповнолітні, деяких протестувальників забирала швидка допомога, після чого потерпілих везли у поліцейський відділок.

Джерело: Белта

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