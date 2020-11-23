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Факти / Світ
Софія Телішевська |

У Білорусі на протестах затримали майже 400 осіб, серед них неповнолітні

У Білорусі на антиурядових протестах проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка силовики затримали 374 особи. Серед них були неповнолітні, а деяких протестувальників забирала швидка допомога, після чого потерпілих везли у поліцейський відділок.

За даними правозахисного центру Весна, станом на 07.20 ранку 23 листопада відомо про 374 затриманого, серед яких є побиті силовиками білоруси.

Протести відбувалися у кількох містах, однак найбільше затриманих у Мінську.

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Чергова акція протесту була мирною – люди формували колони в різних районах міста, а силовики розганяли протестувальників та застосовували спецзасоби.

Раніше цього місяця інтенсивність протестів, здавалося, зменшувалася. Але після смерті 31-річного протестувальника Рамана Бандеренка, якого жорстоко побили поліцейські, демонстрації отримали нову підтримку.

Протести в Білорусі тривають вже більше трьох місяців після того, як Лукашенко заявив про переобрання на шостий термін.

Джерело: Весна

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