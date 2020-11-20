У Держдепартаменті США попередили режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність негайно зупинити насильство і звільнити затриманих активістів. Там закликали владу піти надіалог з громадянами.
Заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун також наголосив на звільненні журналістів.
– Понад 100 днів влади Білорусі відбуваються тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і вести діалог з білоруським суспільством, – підкреслив Браун.
Читайте: Тихановська оголосила Народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка
For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.
— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020
Протести у Білорусі
15 листопада у столиці Білорусі пройшов черговий багатотисячний мітинг проти узурпації влади самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
Силовики розмістили у центрі міста десятки одиниць бронетехніки, зокрема БТР і броньовані всюдиходи з великокаліберними кулеметами на даху. Людей почали жорсткими методами розганяти з вулиць міста та затримувати.
Під час чергової акції антиурядового протесту силовики затримали понад тисячу осіб.