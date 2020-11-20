У Держдепартаменті США попередили режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність негайно зупинити насильство і звільнити затриманих активістів. Там закликали владу піти надіалог з громадянами.

Заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун також наголосив на звільненні журналістів.

– Понад 100 днів влади Білорусі відбуваються тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і вести діалог з білоруським суспільством, – підкреслив Браун.

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For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and ​egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society. — Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020

Протести у Білорусі

15 листопада у столиці Білорусі пройшов черговий багатотисячний мітинг проти узурпації влади самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Силовики розмістили у центрі міста десятки одиниць бронетехніки, зокрема БТР і броньовані всюдиходи з великокаліберними кулеметами на даху. Людей почали жорсткими методами розганяти з вулиць міста та затримувати.

Під час чергової акції антиурядового протесту силовики затримали понад тисячу осіб.