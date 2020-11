У Держдепартаменті США попередили режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність негайно зупинити насильство і звільнити затриманих активістів. Там закликали владу піти надіалог з громадянами.

Заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун також наголосив на звільненні журналістів.

For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and ​egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.

— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020