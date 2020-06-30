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Цирк du Soleil збанкрутував через Covid-19

Легендарний Cirque du Soleil оголосив про банкрутство після трьох місяців зупинки роботи через пандемією коронавірусу.

Причиною свого банкрутства компанія назвала величезний збій і примусове закриття шоу. Однак акціонери мають намір реструктуризувати свій борг за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній.

– Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішною і прибутковою організацією.

Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через Covid-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії, – зазначив генеральний директор Даніель Ламарр.

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Борг компанії становить майже один мільярд доларів.

Складне фінансове становище спіткало й представників авіаційної галузі. Авіакомпанія Lufthansa може збанкрутувати. Такий варіант виходу з кризової ситуації розглядає наглядова рада авіакомпанії і вважає його кращим за допомогу від німецького уряду у розмірі €9 млрд.

Також про банкрутство оголосила американська компанія автопрокату Hertz.

Джерело: CNN

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