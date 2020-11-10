Локдаун – слово 2020 року за версією британського словника Collins

Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.

Це режим ізоляції, що вводився в ряді країн через пандемію коронавірусу.

– Якщо відбувається локдаун, люди повинні залишатися вдома, якщо їм не потрібно виходити з певних причин, таких як ходити на роботу, купувати їжу або займатися фізичними вправами, – пояснює словник.

Читайте: Ми не збираємося запроваджувати локдаун по всій країні – Шмигаль

У списку претендентів були і інші слова і вирази, пов’язані з пандемією – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.

У 2019 році Collins English Dictionary вибрав словосполученням року кліматичний страйк.

Локдаун в Україні

Замість локдауну, МОЗ пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня. У разі його прийняття усі заклади та установи працюватимуть лише у робочі дні тижня.

З вечора п’ятниці до 5.00 понеділка заклади харчування, розважальні та культурні заклади, працювати не зможуть. Кафе та ресторани зможуть працювати лише на доставку.

Джерело: Collins English Dictionary

Фото: Collins English Dictionary