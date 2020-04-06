Дорогий віскі та порно: у Франції безхатько “самоізолювався” в супермаркеті

У французькому місті По бездомний поляк заховався у супермаркеті, а після закриття усю ніч пив алкогольні напої та дивився порнофільми.

Як повідомляють французькі медіа, під час перегляду фільмів для дорослих безхатько пив дороге віскі, а потім перейшов на шампанське.

Вранці п’яного чоловіка знайшов охоронець та викликав поліцію.

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Спочатку безхатька доставили до найближчої лікарні. Однак там чоловік також встиг нашкодити: він зламав аппарат для кардіомоніторингу, який коштує €15 тис.

Після цього вчинку поляка помістили під варту. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Раніше Факти ICTV розповідали, що у Тернополі через побоювання Covid-19 жінка не пустила чоловіка додому після заробітків у Польщі.

Джерело: Le Parisien