PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Дорогий віскі та порно: у Франції безхатько “самоізолювався” в супермаркеті

У французькому місті По бездомний поляк заховався у супермаркеті, а після закриття усю ніч пив алкогольні напої та дивився порнофільми.

Як повідомляють французькі медіа, під час перегляду фільмів для дорослих безхатько пив дороге віскі, а потім перейшов на шампанське.

Вранці п’яного чоловіка знайшов охоронець та викликав поліцію.

Читайте: Pornhub відкрив безкоштовний доступ до преміум-підписки на час карантину

Спочатку безхатька доставили до найближчої лікарні. Однак там чоловік також встиг нашкодити: він зламав аппарат для кардіомоніторингу, який коштує €15 тис.

Після цього вчинку поляка помістили під варту. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Раніше Факти ICTV розповідали, що у Тернополі через побоювання Covid-19 жінка не пустила чоловіка додому після заробітків у Польщі.

Джерело: Le Parisien

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка