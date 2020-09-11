Президент США Дональд Трамп заявив про плани щодо виведення значної кількості американських військ з Іраку та Афганістану.

Водночас він не уточнив, чи буде виведений військовий контингент США з Сирії.

Про це глава Білого дому заявив на прес-конференції.

– В Афганістані досягнуто значного прогресу. Ми знизимо кількість військовослужбовців до чотирьох тисяч за дуже короткий час. Так само і в Іраку – ми скоро знизимо кількість до двох тисяч солдатів, – сказав Трамп.

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Президент згадав, що військові США перебувають також у Сирії, але не уточнив, чи вони виводитимуться з цієї країни.

У кінці лютого 2020 року США й Талібан підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані, за яким послідує поступове виведення військ з країни.

Документ став підсумком переговорів, які США й Таліби вели з жовтня 2018 року.

Війська Сполучених Штатів ввійшли в Афганістан 19 років тому – після терактів 11 вересня 2001.

Джерело: Білий дім