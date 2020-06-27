РФ таємно пропонувала хабар бойовикам Талібану за навмисне вбивство американських військових в Афганістані.
У цьому зізналися захоплені таліби під час допитів.
Бойовики після отримання грошей мали вбивати військових коаліції, очільником якої є США. За інформацією The New York Times, лише у 2019 році в Афганістані загинуло 20 американських військових.
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У Пентагоні дізналися про це кілька місяців тому, інформацію уже передали президенту США Дональду Трампу.
США може відреагувати на це новими санкціями. Водночас РФ заперечує цю інформацію.
У Кремлі відзначили, що на будь-які звинувачення готові дати відповідь. А ось у Пентагоні та Талібані поки відмовилися від коментарів.
У лютому 2020 року стало відомо про підписання мирної угоди між США і Талібаном та припинення 18-річного протистояння.
Переговори щодо врегулювання ситуації тривали між країнами з жовтня 2018 року.
У березні 2020 року США почали виводити війська з Афганістану. Країна погодилася скоротити свої сили, які перебувають в Афганістані, з 12 тис. до 8,6.
Джерело: The New York Times