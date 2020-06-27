РФ таємно пропонувала хабар бойовикам Талібану за навмисне вбивство американських військових в Афганістані.

У цьому зізналися захоплені таліби під час допитів.

Бойовики після отримання грошей мали вбивати військових коаліції, очільником якої є США. За інформацією The New York Times, лише у 2019 році в Афганістані загинуло 20 американських військових.

Читайте: Припинять 18-річну війну в Афганістані: США й Талібан підписали мирну угоду

У Пентагоні дізналися про це кілька місяців тому, інформацію уже передали президенту США Дональду Трампу.

США може відреагувати на це новими санкціями. Водночас РФ заперечує цю інформацію.

У Кремлі відзначили, що на будь-які звинувачення готові дати відповідь. А ось у Пентагоні та Талібані поки відмовилися від коментарів.

У лютому 2020 року стало відомо про підписання мирної угоди між США і Талібаном та припинення 18-річного протистояння.

Переговори щодо врегулювання ситуації тривали між країнами з жовтня 2018 року.

У березні 2020 року США почали виводити війська з Афганістану. Країна погодилася скоротити свої сили, які перебувають в Афганістані, з 12 тис. до 8,6.

Джерело: The New York Times