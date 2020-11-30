Справу екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва передано до Первомайського суду Бішкека на перегляд.

Верховний суд країни 30 листопада скасував вирок Атамбаєву у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Алмазбек Атамбаєв був президентом Киргизстану з 2011 до 2017 року. У серпні 2019 року його затримали в резиденції під Бішкеком за звинуваченням у корупції під час звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва, вбивстві співробітника спецпідрозділу Держкомітету нацбезпеки, а також збройному опорі владі та причетності до двох незаконних оборудок із земельними ділянками.

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У червні 2020 року колишнього главу держави засудили до 11 років і двох місяців позбавлення волі.

Однак під час протестів у Киргизстані 6 жовтня демонстрант звільнили Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки країни.

Але вже 10 жовтня його знову затримали у справі про масові заворушення.