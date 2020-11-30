Дело экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева передано в Первомайский суд Бишкека на пересмотр.

Верховный суд страны 30 ноября отменил приговор Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года его задержали в резиденции под Бишкеком по обвинению в коррупции при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, убийстве сотрудника спецподразделения Госкомитета нацбезопасности, а также вооруженном сопротивлении властям и причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками.

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В июне 2020 года бывшего главу государства приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Однако во время протестов в Кыргыстане 6 октября демонстранты освободили Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны.

Но уже 10 октября его снова задержали по делу о массовых беспорядках.