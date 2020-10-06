У Бішкеку, де з 5 жовтня не припиняються протести через попередні результати парламентських виборів, на вимогу демонстрантів звільнили із СІЗО Держкомітету нацбезпеки екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

Його вивели з ізолятора о 4.30 за місцевим часом.

Місцеві ЗМІ показали, як звільненого політика вітають протестувальники. З натовпу він махає рукою своїм прихильникам.

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Хто такий Алмазбек Атамбаєв

Алмазбек Атамбаєв був президентом Киргизстану з 2011 до 2017 року.

У серпні 2019 року його затримали в резиденції під Бішкеком.

Колишнього лідера країни звинуватили в корупції під час звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва, у вбивстві співробітника спецпідрозділу Держкомітету нацбезпеки, а також у збройному опорі владі та причетності до двох незаконних оборудок із земельними ділянками.

У червні 2020 року Атамбаєва засудили до 11 років і двох місяців позбавлення волі.

Протести у Бішкеку

У Киргизстані 5 жовтня спалахнули протести на вулицях Бішкека після оголошення попередніх результатів парламентських виборів.

Вони переросли у безлади та зіткнення з правоохоронцями. Силовики застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, а у відповідь мітингувальники закидали їх коктейлями Молотова і камінням.

А вночі 6 жовтня демонстранти захопили будівлі парламенту і адміністрації президента.

Нині відомо, що внаслідок протестів у Бішкеку загинула людина. Загалом постраждали 590 демонстрантів, 150 з них госпіталізовані, 13 – знаходяться в реанімації.

Джерело: АКИpress