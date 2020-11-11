Представники Палати представників та Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Північний потік-2 в оборонний законопроект.

За даними трьох обізнаних джерел, ці обмеження торкнуться страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами по завершенню проекту.

– Вони будуть включені в закон про національну оборону 2021 року, який повинен бути ухвалений до кінця року, – йдеться в повідомленні.

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У новому законі про санкції вказується, що раніше введені санкції поширюються на всю діяльність щодо прокладки труб і страхування газопроводу.

Створення коаліції проти Північного потоку-2

У США газопровід Північний потік-2 вважають реальною загрозою для незалежності й безпеки Європи. Тому Вашингтон почав працювати над створенням міжнародної коаліції проти його будівництва.

Держсекретар США Майк Помпео сподівається, що уряд Німеччини підтримає цю ідею, враховуючи отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і реальні наслідки для безпеки.