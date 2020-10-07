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Польща оштрафувала Газпром на $7,6 млрд у справі про Північний потік-2

Польський антимонопольний регулятор оштрафував Газпром на 7,6 млрд доларів у справі про Північний потік-2.

Про це заявив на прес-конференції в середу глава Управління з охорони конкуренції і споживачів Польщі (UOKiK) Томаш Хрустний.

Також було накладено загальний штраф у розмірі $100 млн на п’ять європейських компаній, які співпрацюють з Газпромом.

– Протягом 30 днів після отримання рішення фірми повинні розірвати договір про будівництво, – передав рішення регулятора Хрустний і пояснив, що компанії можуть його оскаржити.

Будівництво газопроводу Північний потік-2 порушує польське антимонопольне законодавство, зазначив польський регулятор.

Читайте: США працюють над створенням коаліції проти будівництва Північного потоку-2 – Помпео

Польща вдруге оштрафувала Газпром через Північний потік-2

У серпні UOKiK оштрафував Газпром на $57 млн за відмову від співпраці у розслідуванні щодо Північного потоку-2.

Звинувачення оголошено ще п’яти компаніям: Engie зі Швейцарії, а також нідерландським компаніям Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea.

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