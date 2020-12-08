Чинний президент Молдови Ігор Додон запросив обраного главу держави Майю Санду обговорити дострокові парламентські вибори. Водночас політик відкинув вимогу про відставку уряду.

Про це він заявив в інтерв’ю місцевому телеканалу N4.

На його думку, рішення про проведення дострокових парламентських виборів мають ухвалювати найбільші партії – його Партія соціалістів, а також Дія та солідарність Санду.

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Додон сказав, що вони можуть домовитися про блокування роботи парламенту, після чого Санду зможе підписати указ про його розпуск.

Дострокові вибори парламенту Молдови, за його словами, можуть відбутися восени 2021 року.

8 грудня Ігор Додон урізав президентські повноваження перед інавгурацією своєї наступниці Майї Санду, оприлюднивши закон про перехід Служби інформації і безпеки Молдови у підпорядкування парламенту.

Напередодні Конституційний суд призупинив дію цього закону до ухвалення остаточного рішення суддями. Якщо ж суд визнає цей закон неконституційним, його рішення не вплине на мандат нового голови СІБ.