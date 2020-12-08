Додон готов обсудить с Санду роспуск парламента Молдовы

Действующий президент Молдовы Игорь Додон пригласил избранного главу государства Майю Санду обсудить досрочные парламентские выборы. В то же время политик отверг требование об отставке правительства.

Об этом он заявил в интервью местному телеканалу N4.

По его мнению, решение о проведении досрочных парламентских выборов должны принимать крупнейшие партии – его Партия социалистов, а также Действие и солидарность Санду.

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Додон сказал, что они могут договориться о блокировании работы парламента, после чего Санду сможет подписать указ о его роспуске.

Досрочные выборы парламента Молдовы, по его словам, могут состояться осенью 2021 года.

8 декабря Игорь Додон урезал президентские полномочия перед инаугурацией своей преемницы Майи Санду, обнародовав закон о переходе Службы информации и безопасности Молдовы в подчинение парламента.

Накануне Конституционный суд приостановил действие этого закона до принятия окончательного решения судьями. Если же суд признает этот закон неконституционным, его решение не повлияет на мандат нового главы СИБ.