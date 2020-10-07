Велика Британія виділить понад £1,2 млрд на розвиток флоту України

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії підпишуть два важливих стратегічних документи.

Це, зокрема, Угода про стратегічне партнерство і торгівлю між країнами і Меморандум про розвиток військово-морського флоту України на £1,25 млрд.

– Дуже важливий візит, я вважаю, що історичний. Передусім очікуємо зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Це буде предметна зустріч, оскільки ми підпишемо важливу Угоду про стратегічне партнерство і торгівлю між нашими країнами, яка дає можливість продовжити і розширити Угоду про зону вільної торгівлі між нашими країнами після того, як Британія вийде з ЄС, – зазначив глава держави.

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Президент додав, що також планується зустріч з представниками британської королівської сім’ї. Крім того, він анонсував зустрічі з українською громадою і британським бізнесом.

Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Великій Британії 7-8 жовтня.

Велика Британія виділить Україні гуманітарну допомогу

Велика Британія виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі £5 млн.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку громад на Сході країни, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту та пандемії коронавірусу.