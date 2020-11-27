Кисню для хворих на Covid-19 в Україні катастрофічно бракує – волонтер

Кисню для хворих на Covid-19 в Україні катастрофічно бракує.

Про це розповіла одна з волонтерів Леся Литвинова, чий фонд Свої надає машини для кисню 150 людям на території всієї України.

До Литвинової та інших волонтерів щодня звертаються десятки людей, які не можуть самостійно дихати.

Таких пацієнтів у лікарню або не беруть, або виписують додому з низькою сатурацією – це насичення крові киснем. Усім їм потрібен кисневий концентратор.

– У лікарню надходять люди в різному ступені тяжкості. Кисень отримує той, хто тяжчий. І це логічно. Але ті, хто менш тяжкі – чекають, поки стануть тяжкими, щоб отримати кисень. Коли на цій точці вони могли пройти легко, то ось на цій – вони вже або загинуть, або будуть інвалідами. Якщо в лікарні одночасно перебувають два пацієнти, у одного сатурація 91, а в іншого сатурація 55 – кисень повинен отримати той, у кого 91. Він виживе. Що ж тоді сказати родичам того, в кого 55? Що вам не пощастило, – розповіла Литвинова.

Черга до фонду Свої велика, а апаратів не вистачає. Бувають випадки, коли за можливість дихати пропонують величезні гроші, розповіла Литвинова.

Як волонтери рятують життя та як можна їм допомогти, дивіться у сюжеті програми Вікна на СТБ:

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До 20 грудня 80% ліжко-місць забезпечать киснем

Кількість ліжок, обладнаних кисневими концентраторами, зросте до 80% до 20 грудня, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, щотижня кількість ліжко-місць, обладнаних киснем, збільшується на 3 тис.