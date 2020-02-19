Вкрай радий. Реакція Ходорковського на рішення суду Гааги у справі ЮКОСа

Михайло Ходорковський, колишній співвласник і глава компанії ЮКОС, вважає, що Кремль, якщо і виплатить екс-акціонерам ЮКОСа $50 млрд компенсації за рішенням Апеляційного суду Гааги від 18 лютого, то точно не зі своєї кишені. А змусити можуть лише масові протести.

– Я не акціонер і не учасник процесу, але вкрай радий цій події. Сьогодні мене багато, а не тільки кремлівські боти, запитують: “ми розуміємо, що Путін не заплатить, але якщо раптом – це ж не з їх, а з нашої кишені?”. Згоден, що кремлівські платити не будуть, поки можуть. Важливо тут інше – полювання за їх активами розкриє чимало таємниць, які будуть важливі при зміні влади, і дозволить створити Кремлю чимало неприємних моментів, – написав російський опозиціонер в Instagram.

Ходорковський також зазначив, говорячи про те, з чиєї кишені Кремль може виплатити компенсацію, що влада дає громадянам лише те, що не може не дати, і віднімає все, що може забрати.

Читайте: Газпром виплатив Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу

– Якщо може підняти ціну на бензин – підніме, якщо може не підвищувати пенсії – не буде. Зупиняє її лише страх масового протесту. А тут раптом “ми, мовляв, вас могли б грабувати, але не грабували, але зла Гаага змушує”. Якщо їх змусять платити, то віддадуть те, що раніше не хотіли нікому віддавати, а не те, що могли забрати, але “через доброту душевну” не відбирали, – додав він.

Нагадаємо, 18 лютого Апеляційний суд Гааги скасував вердикт суду першої інстанції і залишив у силі рішення Гаазького арбітражу від 18 липня 2014 року, зобов’язавши Росію виплатити $50 млрд колишнім акціонерам компанії ЮКОС. У Мін’юсті РФ заявили, що планують оскаржити рішення у Верховному суді Нідерландів.

У 2016 році Окружний суд Гааги задовольнив апеляцію РФ і скасував рішення арбітражу.

ЮКОС оголосили банкрутом, коли в 2005 році засудили Михайла Ходорковського.

Фото: Михаил Ходорковский