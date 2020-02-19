Вкрай радий. Реакція Ходорковського на рішення суду Гааги у справі ЮКОСа

Михайло Ходорковський, колишній співвласник і глава компанії ЮКОС, вважає, що Кремль, якщо і виплатить екс-акціонерам ЮКОСа $50 млрд компенсації за рішенням Апеляційного суду Гааги від 18 лютого, то точно не зі своєї кишені. А змусити можуть лише масові протести.
– Я не акціонер і не учасник процесу, але вкрай радий цій події. Сьогодні мене багато, а не тільки кремлівські боти, запитують: “ми розуміємо, що Путін не заплатить, але якщо раптом – це ж не з їх, а з нашої кишені?”. Згоден, що кремлівські платити не будуть, поки можуть. Важливо тут інше – полювання за їх активами розкриє чимало таємниць, які будуть важливі при зміні влади, і дозволить створити Кремлю чимало неприємних моментів, – написав російський опозиціонер в Instagram.
Ходорковський також зазначив, говорячи про те, з чиєї кишені Кремль може виплатити компенсацію, що влада дає громадянам лише те, що не може не дати, і віднімає все, що може забрати.
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– Якщо може підняти ціну на бензин – підніме, якщо може не підвищувати пенсії – не буде. Зупиняє її лише страх масового протесту. А тут раптом “ми, мовляв, вас могли б грабувати, але не грабували, але зла Гаага змушує”. Якщо їх змусять платити, то віддадуть те, що раніше не хотіли нікому віддавати, а не те, що могли забрати, але “через доброту душевну” не відбирали, – додав він.
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Добрый вечер, друзья! В прошлой публикации у многих возник похожий вопрос по поводу исполнения решения Гаагского суда. Я не акционер и не участник процесса, но крайне рад этому событию. Поскольку подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа – дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами». Сегодня меня многие, а не только кремлевские боты, спрашивают: “мы понимаем, что Путин не заплатит, но если вдруг – это же не из их, а из нашего кармана?”. Согласен, что кремлевские платить не будут, пока могут. Важно здесь иное – охота за их активами вскроет немало тайн, которые будут важны при смене власти, позволит создать Кремлю немало неприятных моментов. Что же касается – из чьего кармана… Власть дает людям только то, что не может не дать и отнимает все, что может отнять. Если может поднять цену на бензин – поднимет, если может не повышать пенсии – не будет, если может ввести «Платон» – введет. Останавливает ее только боязнь массового протеста. А тут вдруг «мы типа вас могли бы грабить, но не грабили, но вот злая Гаага заставляет…» Слушать смешно! Если их заставят платить, то отдадут то, что раньше не хотели никому отдавать, а не то, что могли отнять, но «по доброте душевной» не отнимали… Дураку ясно, по-моему – нет у кремлевских никакой душевной доброты.. Нам всем надо избавляться от синдрома заложника. Не расчитывать на их жалость, а создавать ситуации, когда им становится менее рискованным откупаться, и в конце концов – уйти…
Нагадаємо, 18 лютого Апеляційний суд Гааги скасував вердикт суду першої інстанції і залишив у силі рішення Гаазького арбітражу від 18 липня 2014 року, зобов’язавши Росію виплатити $50 млрд колишнім акціонерам компанії ЮКОС. У Мін’юсті РФ заявили, що планують оскаржити рішення у Верховному суді Нідерландів.
У 2016 році Окружний суд Гааги задовольнив апеляцію РФ і скасував рішення арбітражу.
ЮКОС оголосили банкрутом, коли в 2005 році засудили Михайла Ходорковського.
Фото: Михаил Ходорковский