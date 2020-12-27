Роблять щеплення в прямому ефірі. В ЄС розпочали масову вакцинацію від Covid-19

В країнах ЄС починається кампанія з масової вакцинації населення від коронавірусу. Про це ще тиждень тому заявили президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Це стало можливим після того, як Європейське агентство з лікарських засобів та Європейська комісія дозволили німецько-американську вакцину Pfizer та BioNTech. Наразі лікарський засіб доставлено в усі 28 країн-членів Євроспільноти, їх розвозять по регіонах.

Читайте: Велика Британія починає щеплювати від Covid-19 оксфордською вакциною – дата

В Німеччині першими препарати надійшли до землі Саксонії-Ангальт, там ліки ввели 100-річній жінці. Далі вакцину отримав будинок літніх у Берліні. Щеплення німці спочатку роблять усім, хто старше 80 років та працівникам медичної сфери.

А от однією з перших в Італії вакцинували медсестру. Дівчина закликала італійців наслідувати її приклад.

Майже 5 тис. доз вакцини отримала і Угорщина. Ліки розвозять п’ятьма містами країни. Перші на вакцинацію – лікарі.

У Чехії програму вакцинації розпочав прем’єр міністр країни Андрій Бабіш. Йому ввели препарат у військовому шпиталі Праги і транслювали подію на всю країну.

Загалом у всіх країнах Євросоюзу стартувала масова вакцинація населення. Кожна держава сама вирішує кого щеплювати першими, деякі країни, як Німеччина, Іспанія і Франція першими у черзі поставили людей похилого віку.

А от Польща, Італія, Чехія введуть препарат спочатку медикам. Вакцини має вистачити на 450 млн людей в ЄС.

Тим часом керівники європейських держав застерігають, що на тлі старту щеплення, зріс ризик шахрайства. У мережі вже з’явилися оголошення злочинців про продаж нібито вакцини від Covid-19. У Європолі закликають не реагувати на пропозиції в інтернеті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.