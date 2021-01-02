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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Судоми, висипи та ускладнене дихання – у Мексиці лікарю стало зле після вакцинації

У Мексиці жінку-лікаря госпіталізували до лікарні з висипами на шкірі, судомами та ускладненим диханням.

Напередодні їй зробили укол препаратом фармацевтичних компаній Pfizer та BioNTech. Медики поставили діагноз – енцефаломієліт (гостре захворювання головного та спинного мозку, – Ред.).

Міністерство охорони здоров’я Мексики повідомило, що у жінки була алергічна реакція. Вони підкреслили, що під час випробувань не було зафіксовано впливу вакцини на захворювання мозку.

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Побічні ефекти від вакцини

Фінляндія повідомила про побічні ефекти після щеплення. Наразі їх зафіксували лише в одного пацієнта, тому деталі не розголошують.

Однак, якщо кількість жертв збільшиться, будуть оприлюднені усі симптоми.

Джерело: Reuters

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