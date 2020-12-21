Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією. Відповідне рішення ухвалили на екстренному засіданні Кабміну України.

– Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули, – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Очільник відомства зазначив, що Україна вестиме моніторинг ситуації з поширенням мутованого вірусу у Британії та в разі необхідності готова закрити кордон.

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Закриття кордонів

Низка країн обмежила транспортне сполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу, який, за попередніми заявами, поширюється швидше за інші.

Поки що науковці не можуть сказати, що новий варіант вірусу є більш смертоносним або що розроблені нині вакцини проти нього будуть неефективні.

Інфекціоністи звернули на нього увагу, оскільки він передавався великій кількості людей. За час епідемії науковці знаходили сотні мутацій вірусу, але вони, не впливали на його поширення.

Джерело: Владислав Криклій