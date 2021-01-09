В Індонезії впав літак Boeing авіакомпанії Sriwijaya Air. Наразі точної інформації про місце падіння немає.

Однак місцеві жителі острова Серібу повідомляють, що чули два вибухи. Крім того, вони знайшли низку предметів посеред моря, зокрема шматки фюзеляжу, кабелі, сидіння, одяг тощо.

– Спочатку мені розповіли рибалки, що двічі бачили вибух з моря, коли ще йшов дощ. Вони помітили невеликий літак. Чоловіки повернулися додому і доповіли про це пожежній частині, щоб вирушити на місце, – розповідає місцевий чоловік.

Наразі водні умови на цій ділянці доволі каламутні.

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Авіакатастрофа в Індонезії

9 січня стало відомо про авіакатастрофу в Індонезії. Літак місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air перестав виходити на зв’язок через кілька хвилин після зльоту.

Платформа Flightradar24 повідомляє, що Boeing 737-500 різко знизив висоту на 3 тис. метрів. За різними даними, на борту знаходилося понад 50 осіб.

Джерело: CNN Indonesia