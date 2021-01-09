PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

З’явилося перше відео з місця катастрофи літака в Індонезії

Поблизу Джакарти впав у воду літак Boeing індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air. У мережі з’явилися перші кадри після падіння.

У воді знайшли шматки алюмінію, однак підтвердження, що саме частини літака, немає. На ймовірне місце падіння вирушили пошуково-рятувальні судна.

Читайте: Падіння літака Boeing в Індонезії: жителі острова чули вибухи

Падіння Літака в Індонезії

9 січня стало відомо, що літак Boeing 737-500 індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air перестав виходити на зв’язок через кілька хвилин після зльоту.

За попередніми даними, на борту знаходилося понад 50 пасажирів. На ймовірне місце трагедії вирушили пошуково-рятувальні судна.

Детальніше про авіакатастрофу Boeing Sriwijaya Air читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка