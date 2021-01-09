Поблизу Джакарти впав у воду літак Boeing індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air. У мережі з’явилися перші кадри після падіння.

У воді знайшли шматки алюмінію, однак підтвердження, що саме частини літака, немає. На ймовірне місце падіння вирушили пошуково-рятувальні судна.

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Падіння Літака в Індонезії

9 січня стало відомо, що літак Boeing 737-500 індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air перестав виходити на зв’язок через кілька хвилин після зльоту.

За попередніми даними, на борту знаходилося понад 50 пасажирів. На ймовірне місце трагедії вирушили пошуково-рятувальні судна.

Детальніше про авіакатастрофу Boeing Sriwijaya Air читайте на Фактах ICTV.