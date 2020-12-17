16 грудня іспанська поліція з Європолом провела масштабну операцію і затримала 23 людини, яких підозрюють у відмиванні грошей, пов’язаних з російськими організованими злочинними угрупованнями.

Серед затриманих є вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії.

Угруповання, на сліди якої поліція вийшла ще в 2013 році, контролювало дискотеки, ресторани і об’єкти нерухомості на іспанському узбережжі. Крім цього, члени банди витрачали великі суми на хабарі для проникнення в іспанські структури.

– Мережа планувала взяти під контроль ключові сектори економіки Іспанії і проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, державних службовців, політиків, бізнесменів і комп’ютерних хакерів, – повідомили в поліції.

Під час обшуків вилучили €300 тис. готівки, діаманти, електронні гаманці з криптовалютами. Серед злочинів, до яких має відношення мережа, в поліції називають вбивства, торгівлю людьми, наркотиками та зброєю.

Поліція називає це найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.

Мережа педофілів у Німеччині

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) підрозділ поліції з боротьби з кіберзлочинністю розкрив масштабну мережу педофілів.

Поліція встановила, що близько 30 тис. людей обмінювалися контентом, на якому зображені фіктивні або реальні акти насильства над дітьми.

Джерело: Поліція Іспанії