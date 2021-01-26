Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що палац під Геленджиком, про який йдеться в розслідуванні опозиціонера Олексія Навального, належить не Володимиру Путіну, а підприємцям.

Водночас у Кремлі вважають некоректним розголошувати імена власників цього об’єкту.

– Справді, це великий об’єкт, він добре відомий у Геленджику. І один чи декілька (підприємців, – Ред.) прямо чи опосередковано володіють ним, – заявив прес-секретар Путіна.

25 січня Путін заявив, що палац йому не належить. Однак журналісти під час розмови із Пєсковим наголосили, що в розслідуванні й не йдеться про те, що він є власником об’єктів юридично. А мова йде про те, що сам комплекс зареєстрований на деяких номінальних осіб.

– Не погоджуюсь з вами. У цьому розслідуванні стверджується, що це палац Путіна. І Путін однозначно відповів негативно на це питання. Крім того, він сказав, що ані він, ані його родичі не мають і не мали жодного стосунку, тим паче з погляду власності, до цього об’єкта, – підкреслив прес-секретар.

Він додав, що наразі неможливо дізнатись всі деталі про палац під Геленджиком, навіть і з урахуванням інтересу громадськості.

25 січня президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував розслідування Олексія Навального під назвою Палац для Путіна.

Путін відповів, що не дивився фільм Навального, але “гортав відеопідбірку” від своїх помічників.

Більшість кадрів із розслідування він назвав “компіляцією та монтажем”. А все, що зазначено в якості власності, “не належить і ніколи не належало” йому.