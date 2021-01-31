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Факти / Світ / Росія
Вікторія Гірко |

Протести в Росії: затримали понад 1 тис. людей, силовики застосовують газ і електрошокери

На акціях протесту в Росії, які проходять на підтримку опозиціонера Олексія Навального, затримали вже понад 1 тис. людей.

протести в москві

Найбільше затриманих – в Москві (142). Силовики почали розганяти людей на Площі трьох вокзалів. На вхід і вихід закрили чотири станції метро у центрі Москви. На Комсомольській площі не працює інтернет.

У Санкт-Петербурзі затримали 26 протестувальників. Telegram-канали повідомляють, що поліцейські розпорошили газ на Сінній площі після того, як було кілька нападів на співробітників правоохоронних органів, і застосували електрошокер під час затримання чоловіка.

Серед інших міст лідером за кількістю затриманих є Владивосток (113 осіб). Після нього йдуть Красноярськ (93), Новосибірськ (91), Перм (40) і Новокузнецьк (36).

31 січня в Росії проходять протести на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Його затримали 17 січня у московському аеропорту Шереметьєво.

Навальний своє затримання і обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом 30 діб називає незаконним. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша.

Люди, які виходили на протести минулої суботи 23 січня і вийшли сьогодні, вимагають звільнити його з СІЗО.

Джерело: ОВД-инфо, Фонтанка

Фото: Володимир Терешков/RTVI

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