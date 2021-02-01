Масштабні акції з вимогою звільнити Навального пройшли у понад 100 містах Росії. Вони відбувалися від Далекого Сходу до Москви.

В очікуванні протестів столична мерія закрила сім станцій метрополітену і практично увесь центр. А Палацева площа Санкт-Петербурга виглядала так, наче влада готувалася до війни.

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Після того як опозиція у Москві змінила місця дислокації, демонстранти прийшли до СІЗО Матроська тиша, де знаходився Навальний. Там і почався розгін протестувальників. Затримали і дружину опозиціонера – Юлію.

Силовики жорстко зачистили площу трьох вокзалів. Дісталося навіть відомому журналісту Миколі Сванідзе, який за іронією входить до ради з прав людини при Путіні.

Людей били іноді до втрати свідомості. Не звертали увагу ані на стать ані на вік. У Красноярську та Владивостоці протестувальники водили хороводи, але і за це їх пакували в автозаки.

З особливою жорстокістю розганяли мітинги у Челябінську. Правоохоронці молотили людей дубинками. У Новосибірську та Єкатеринбурзі на протести вийшло навіть більше людей ніж 23 січня – понад 15 тис.

У Санкт-Петербурзі поліція застосувала електрошокери та газ. Загалом по країні заарештовано понад 4 тис. людей. За масштабністю нинішні акції експерти вже порівнюють з протестами на Болотній у 2012 році.

Поліція діяла з особливою жорстокістю. Суспільство шокував інцидент у Санкт-Петербурзі, де поліцейський вдарив ногою в живіт 54-річну жінку.

У постраждалої діагностували струс мозку і закриту черепно-мозкову травму. Наступного дня поліцейський прийшов до жінки в лікарню з квітами – вибачався та виправдовувався.

Гаряче у Москві було і впродовж тижня. За два дні після мітингів столицю Росії охопила серія затримань прихильників Олексія Навального.

Обшуки проводили у брата Олексія Навального та ще кількох соратників опозиціонера. Олега Навального та ще чотирьох активістів затримали та відправили в СІЗО. Голова Альянсу лікарів Анастасія Васильєва під час зачитування умов обшуку, грала на фортепіано.

Стаття, яку інкримінують затриманим – порушення санітарних правил, що може призвести до масового захворювання коронавірусом.

Олексій Навальний дізнався про арешти соратників від адвокатів на суді, коли розглядали апеляцію про його звільнення. Суд апеляцію Навального, звісно, не задовільнив.

Судове засідання по суті справі відбудеться 2 лютого. Та марно сподіватись, що Навального відпустять, кажуть експерти. Утім, опозиції частково вдалось досягти іншої мети – розбудити Росію запитом на соціальну справедливість.

Вочевидь, фільм Олексія Навального про палац для Путіна таки взяв росіян за живе. За два тижні його подивилися в Youtube понад 100 млн разів.

Кремль у відповідь вирішив зробити хід конем і запустив до таємного палацу свої пропагандистські ЗМІ. Як раз коли там проходить реконструкція. І зрозуміло з’явилась потрібна версія. Буцімто насправді це ніякий не палац Путіна, а апартотель.

Щоб там не говорили кремлівські ЗМІ – оприлюднення фактів про розкоші палацу, яким позаздрила б імператорська родина Романових, вочевидь не на жарт розлютило Володимира Путіна. Оскільки це реально псує його імідж непідкупного піклувальника про народ.

Хмизу у вогонь підкинуло і нове розслідування видання Bellingcat. У ньому стверджується, що члени групи ФСБ, які організували замах на Навального, можуть бути причетними також до смертей чотирьох опозиційних журналістів та активістів. У Кремлі прокоментували, що з розслідуванням не знайомі, бо не мали не це часу.

Протестні акції по Росії організували прихильники опозиціонера Олексія Навального, який вижив після отруєння Новачком, але все одно опинився у російській в’язниці.

Підігрів інтерес до протестів і новий фільм команди опозиціонера про чорноморський палац Володимира Путіна. Власне, завдяки фільму в руках протестувальників і були йоржики, адже, за даними Навального, у Путіна в палаці використовують такі предмети вартістю в €700 за штуку.