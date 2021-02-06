Північний потік-2: Макрон і Меркель підтримали продовження будівництва

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав продовження будівництва газопроводу Північний потік-2. Про це він повідомив під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За словами Макрона, Німеччина та Франція повинні забезпечувати політику енергетичного переходу. Також французький лідер заявив про необхідність формування енергетичної стратегії для Європи.

Ангела Меркель підкреслила, що будівництво газогону Північний потік-2 потрібно продовжувати попри санкції США та ситуацію в Росії, що склалася після ув’язнення Олексія Навального.

Напередодні представники опозиції Німеччини висловилися проти будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Вони закликали уряд зупинити проект, а також запровадити санкції проти Росії через отруєння Навального.

Джерело: Єлисейський палац