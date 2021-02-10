Посол Польщі у Європейському Союзі Анджей Садось заявив, що ЄС повинен відповісти на агресивну політику Російської Федерації. На його думку, найефективніший крок – заборона завершення будівництва російського газопроводу Північний потік -2.

– Єдиною адекватною реакцією на конфронтаційну позицію Росії може бути припинення інвестицій у Північний потік-2.

За словами дипломата, такий крок був би ефективною відповіддю на спроби Росії порушити єдність країн-членів Європейського Союзу.

Анджей Садось наголосив, що продовження будівництва газопроводу – це дозвіл на порушення закону, корупцію та переслідування.

Напередодні МЗС Росії відкликало послів трьох країн, що є членами ЄС. Дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції оголосили персонами нон ґрата через підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Представники трьох країн були помічені на мітингах на його підтримку.

Джерело: Euractiv