Нелегко розуміти, що можеш померти у в’язниці: Ходорковський про Навального

Колишній голова нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський зазначив, що Олексій Навальний повернувся в Росію, щоб бути почутим. Він порівняв ситуацію опозиціонера з положенням, у якому він сам опинився в 2003 році.

За його словами, опозиціонеру Навальному варто бути готовим до того, що він опиниться у в’язниці на невизначений термін.

– У Олексія була рівно та ж ситуація, що і у мене. Або він залишається в Німеччині, і його ніхто не чує, або він повертається в Росію. Тоді суд надасть йому якусь трибуну, з якої його почують, – зазначив Ходорковський.

Окрім того, він сказав, що саме через бажання бути почутим Навальний повернувся в Росію, незважаючи на те, що влітку минулого року його там спробували вбити бойовим нервово-паралітичним речовиною Новачок.

За словами Ходорковського, йому нелегко було у той момент, коли він розумів, що немає того терміну, до якого гарантовано вийдеш на свободу.

– Тобі у будь-який момент можуть легко додати ще рік, ще п’ять, ще десять років. Це нелегко – розуміти, що ти можеш померти у в’язниці, – додав Ходорковський.

Колишній російський олігарх також сказав, що акція з ліхтарями прихильників Навального не приведе до змін у Росії. Змін можна буде досягти тільки у разі, якщо люди будуть готові йти на барикади.

Олексій Навальний повернувся до Росії 17 січня 2021 року. Тоді російського опозиціонера затримали на прикордонному контролі.

Приводом для затримання стала так звана справа Ів Роше, в рамках якої Олексій Навальний і його брат Олег у грудні 2014 року були визнані винними в розкраданні. В результаті Замоскворецький суд засудив Олексія Навального до 3,5 років в’язниці умовно з випробувальним терміном на п’ять років, а його брата Олега – до 3,5 років колонії загального режиму.

14 лютого у Москві та Санкт-Петербурзі жінки вишикувались у ланцюги солідарності. У такий спосіб вони хочуть підтримати усіх політв’язнів. Акція присвячена всім жінкам-політв’язням, яких під час мирних протестів б’є і катує поліція, а також всім, хто наразі перебуває в судах, поліцейських автобусах і спецприймальниках.

Також учасниці таким чином хочуть висловити солідарність з Юлією Навального, чоловіка якої, опозиціонера Олексія Навального, засудили до ув’язнення.

Джерело: DW