Нелегко понимать, что можешь умереть в тюрьме: Ходорковский о Навальном

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский отметил, что Алексей Навальный вернулся в Россию, чтобы быть услышанным. Он сравнил ситуацию оппозиционера с положением, в котором он сам оказался в 2003 году.

По его словам, оппозиционеру Навальному стоит быть готовым к тому, что он окажется в тюрьме на неопределенный срок.

— У Алексея была ровно та же ситуация, что и у меня. Или он остается в Германии, и его никто не слышит, или он возвращается в Россию. Тогда суд предоставит ему какую-то трибуну, с которой его услышат, — отметил Ходорковский.

Кроме того, он сказал, что именно из-за желания быть услышанным Навальный вернулся в Россию, несмотря на то, что летом прошлого года его там попытались убить боевым нервно-паралитическим веществом Новичок.

По словам Ходорковского, ему нелегко было в тот момент, когда он понял, что нет того срока, к которому гарантированно выйдешь на свободу.

— Тебе в любой момент могут легко добавить еще год, еще пять, еще десять лет. Это нелегко — понимать, что ты можешь умереть в тюрьме, — добавил Ходорковский.

Бывший российский олигарх также сказал, что акция с фонарями сторонников Навального не приведет к изменениям в России. Изменений можно будет достичь только в случае, если люди будут готовы идти на баррикады.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года. Тогда российского оппозиционера задержали на пограничном контроле.

Поводом для задержания стало так называемое дело Ив Роше, в рамках которого Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. В результате Замоскворецкий суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на пять лет, а его брата Олега — до 3,5 лет колонии общего режима.

14 февраля во Москве и Санкт-Петербурге женщины выстроились в цепь солидарности. Таким образом они хотят поддержать всех политзаключенных. Акция посвящена всем женщинам-политзаключенным, которых во время мирных протестов бьет и истязает полиция, а также всем, кто сейчас находится в судах, полицейских автобусах и спецприемниках.

Также участницы таким образом хотят выразить солидарность с Юлией Навальной, мужа которой, оппозиционера Алексея Навального, приговорили к заключению.

Источник: DW