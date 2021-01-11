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Анастасія Дячкіна |

Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії

Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина обрали на пост генерального секретаря правлячої Трудової партії. До цього політик обіймав посаду Голови цієї партії.

Раніше на шестиденній сесії восьмого з’їзду партії в Пхеньяні вирішили перейменувати її Виконавчу політичну раду в секретаріат.

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Посаду генсекретаря ТПК займали спочатку засновник КНДР Кім Ір Сен, а потім його син Кім Чен Ір.

З 2011 року Кім Чен Ин займав пост першого секретаря ЦК ТПК, а з 2016 став головою виконавчої політичної ради партії.

Тепер раду знову перейменували в секретаріат, а лідер КНДР став генеральним секретарем.

Джерело: KCNA

Фото: Getty Images

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