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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Опозиція Білорусі втратила вулиці – Тихановська

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська вважає, що вона та її прихильники “втратили вулиці”. Йдеться про те, що у Білорусі вщухли протести проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

світлана тихановська

Вона сподівається, що мітинги продовжаться у країні навесні.

– Я маю визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників. У них є зброя, у них є сила. Так, на цей момент здається, що ми програли, – заявила Світлана Тихановська.

За словами лідера, нині опозиція намагається поліпшити своє становище, вони хочуть створювати різні об’єднання, наприклад, на рівні колишніх силовиків, вчителів, лікарів.

Протести у Білорусі

9 серпня 2020 року у Білорусі спалахнули протести через перемогу на чергових президентських виборах Олександра Лукашенка. Люди були не згодні з такими результатами голосування і вийшли на акції.

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Однак їх розганяли і били силовики. Попри протести людей, Лукашенко провів таємну інавгурацію. Лідер опозиції Світлана Тихановська закликала західні країни продовжити тиснути на Лукашенка і його прихильників санкціями.

Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Белсат, Le Temps

Фото: Dreamstime

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