Суд Білорусі дав свідку вбивства протестувальника 10 років колонії

У місті Брест суддя виніс вирок вбитому пострілом у голову Геннадію Шутову під час протестів у Білорусі 11 серпня 2020 року та його другу, який став свідком смерті, Олександру Кордюкову.

Суддя Брестської області Світлана Кременєвська визнала обох винними в опорі міліціонеру із застосуванням насильства, а Кордюкова ще й у замаху на вбивство.

Кордюкова засудили до десяти років колонії посиленого режиму, а покійному Шутову винесли обвинувальний вирок без призначення покарання.

Потерпілими у справі проходили військовослужбовці Роман Гаврилов та Арсеній Голіцин. Під час сутички з ними й загинув Шутов.

Своєї провини Кордюков не визнав, а під час слухань зазначив, що не знав, ким насправді є Гаврилов та Голіцин. Того дня обидва правоохоронці були одягнуті у цивільний одяг, а пістолети зберігали у поясних сумках.

Вирок поки не вступив у законну силу і може бути оскаржений у суді.

Обидва військовослужбовці відмовилися пред’являти позов до обвинувачених про відшкодування шкоди.

МВС Білорусі щодо інциденту повідомив, що у Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках.

— Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров’я співробітників була застосована зброя.

22 лютого у Білорусі суд засудив неповнолітнього учасника масових протестів Микиту Золотарьова до шести років виправної колонії.

Також засудили двох учасників, не згодних з результатами президентських виборів до шести і восьми років позбавлення волі. 29-річному Леоніду Ковальову присудили шість років позбавлення волі, 26-річному Дмитру Корнєєву – вісім років за ґратами з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.